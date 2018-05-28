Gaziantep'e 30 Milyon Değerinde Nitelikli Eğitim Yatırımı

UĞUR Okulları, yeni kampüs yatırımıyla akademik ve bilimsel eğitimi Gaziantep'te devam ettirmeye hazırlanıyor. Uğur markasının yarım asırlık deneyimi, vizyonu ve uluslararası başarısı Gaziantep'te hizmet verecek Uğur Okulları Gaziantep Kampüsü'nde öğrencilerle buluşacak.

Uğur Okulları, Gaziantep Kampüsü ile yatırımlarına bu yıl bir yenisini daha ekliyor. Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet vermek üzere yapılacak 17 yeni okul yatırımından biri olan Gaziantep Kampüsü'nün tanıtım toplantısı dün Divan Hotel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kamil Uslu, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu,Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları, Güneydoğu Bölge Koordinatörü Hasan Köse, Gaziantep Kampüsü Kurucusu Fatih Sarıtaşlı, Kampüs Müdürü Kasım Ateş katıldı.

Uğur Okulları, geçtiğimiz yıl açılan 28 kampüsün ardından bu yıl 17 yeni yatırım daha yapmaya hazırlanıyor. Akademik kadrosuyla, sunulan çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, 50 yıllıksınava hazırlık geçmişi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor.

UĞUR OKULLARI GAZİANTEP KAMPÜSÜ AÇILIYOR

Gaziantep Kampüsü tanıtım toplantısında konuşması yapan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Türkiye genelindeki 17 yeni kampüs yatırımdan birinin Gaziantep Kampüsü olduğunu belirterek, Gaziantep'te eğitim alanında öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. 30 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım yapıldığını ve kampüsün 9 bin 500 metrekarelik bir alanda yükseldiğini belirten Kulaberoğlu, "Gaziantep Kampüsümüzü, ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim veren, 41derslikli kampüsümüzde STEM laboratuvarı, görsel sanatlar ve müzik laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanlarıgibi birçok imkan yer alıyor. Teknoloji, spor ve sanat alanlarında çağa uygun donanımıyla hizmet verecek olan kampüsümüz önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Gazianteplilerle buluşacak" dedi.

"ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİNE UYGUN EĞİTİM YAKLAŞIMLARI"

50'nci yılını kutlayan köklü ve global bir eğitim kurumu olarak, öğrencilerin 21'nci yüzyıl becerileriyle donanması üzerine eğitim stratejilerini kurguladıklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu "Uğur Okulları olarak, akademik ve bilimsel eğitimi yeni yatırımlarımızla devam ettiriyoruz. Yarım asırlık deneyimimizi, vizyonumuzu ve uluslararası başarımızı bu yıl İstanbul, İzmir, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep,Samsun ve Kahramanmaraş'ta hizmet verecek yeni okullarımızda öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Gaziantep Kampüsümüz öğrencilerimize sağlayacağı çağın gerekliliklerine uygun eğitim yaklaşımlarıyla öğrencilerini geleceğe hazırlayacak" diye konuştu.

"UĞUR SINAVA HAZIRLIK MERKEZLERİ İLE ÖĞRENCİLER GELECEĞE HAZIRLANIYOR"

Öğrenci ve velilerine, ulusal sınav sistemleri hakkında bilgilendirme sunan ve öğrencinin akademik başarısını destekleyen Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlıyor. Uğur Okullarının günümüz eğitim sistemindeki en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlıkolduğunu belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Sistem ne sıklıkla değişirse değişsin, ülkemizde ortaokul ve liseden sonra öğrencilerimizin girmek durumunda olduğu sınavlar mevcut olmaya devam ediyor. Uğur Okulları, yarım asırlık sınavlara hazırlık deneyimini en başarılı bir şekilde okullarına entegre etmiş olan ve bunu başarı ile uygulayan ilk ve en önemli kurumdur.Geçtiğimiz yıl yine bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz 'Uğur Sınava Hazırlık Merkezleri' ile öğrencilerimizin sınav başarısının artırılması, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik edilmesi, yurt dışı lise ve üniversite başvuruları için portfolyo oluşturulması konularında onları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SORGULAYAN, ARAŞTIRAN, ÜRETEN NESİLLER YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Uğur Okulları'nın sorgulayan, araştıran, üreten nesiller yetiştirmeyi amaçladığına değinen Kulaberoğlu, "Uğur Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi okul öncesinden başlayarak lise yıllarına kadar devam ediyor. Öğrencilerin, algoritma mantığı kavratılarak problem çözme becerisi kazanmalarını amaçlayan Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanıyor. Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ortaklığı ile hazırlanan müfredat temelli profesyonel yayınlar ders kitapları olarak kullanılıyor. Okul öncesinden 10'uncu sınıfa kadar yine Bahçeşehir Üniversitesi desteği ile hayata geçirilenBilgi ve İletişim Teknolojileri Modülleri (Kodlama, Robotik, Animasyon, Dijital Vatandaşlık, Oyun Tasarımı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri) ile öğrencilerimiz kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olarak yetişiyorlar" dedi.

YURT DIŞI EĞİTİMDE BAU GLOBAL PASAPORTU

Uğur Okulları mezunlarının yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde, uluslararası merkezlerde uygulanan TOEFL, IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları ve yetkin dil kullanım becerileriyle donanmalarını amaçlıyor. Uğur Okulları bünyesinde bulunan; yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunanUğur International ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanıyor. Öğrenciler, BAU Global iletişim ağında yer alan 5 üniversite, 4 dil okulu ve 5 akademik merkez başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyor. Ayrıca İngiltere, Kanada, Washington D.C. gibi farklı ülke ve şehirlerde ücretsiz yabancı dil öğrenimi görebilme imkanına sahip oluyor. - Gaziantep