Gaziantep'e 3. Tıp Fakültesi müjdesi

Gaziantep'e 3. Tıp Fakültesi müjdesi 2019 da kurulan Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesirektörü Nihat Hatipoğlu, Tıp fakültesi kurulması Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle afilasyonu imzaladıklarını söyledi.

Gaziantep'e 3. Tıp Fakültesi müjdesi

GAZİANTEP - 2019 da kurulan Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesirektörü Nihat Hatipoğlu, Tıp fakültesi kurulması Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle afilasyonu imzaladıklarını söyledi.

2019 da kurulan Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Tıp fakültesi kurulması için afilasyon imzalandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden sonra Gaziantep'te 3. Tıp Fakültesi GİBTÜ'de bünyesinde kurulacak. GİTBÜ Rektörü Nihat Hatipoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile imzalanan kararı duyurdu.

Rektör Hatipoğlu, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Ersin Arslan Devlet Hastanesi ile birlikte hizmet verecek Tıp Fakültesinin önümüzdeki yıl öğrenci alımına başlayacağını söyledi. Tıp fakültesi ile ilgili çalışmalarda İl Sağlık müdürlüğü ve Ersin Arslan Eğitim Araştırma Devlet hastanesi ile birlikte yürüteceklerini kaydeden Hatipoğlu, Eylül ayının sonunda öğrenci sayısında 1800-1900'ü aşacaklarını, kaydetti. Sağlık Bakanlığı ile afilasyonu imzaladıklarını ifade eden Hatipoğlu, "Bir devlet, bir özel sektör dışında Gaziantep'e 3. Tıp Fakültesi GİBTÜ'de kurmak bize nasip oldu. Ülkemize ve Gaziantep'e hayırlı olsun" dedi.

"Bu sene inşallah sayımız bin 600 civarında olacak"

Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesirektörü Nihat Hatipoğlu, "2019 yılında 0'dan kurulan ve kuruluşunu kısa sürede tamamlayan akademik ve idari personelleriyle yoluna hızla devam eden yeni bir üniversiteyiz. İlk kurulduğumuzdan bu yana işin hem dini boyutunu, teknoloji ve bilimsel boyutuyla bu mekanizmayı çalıştırarak üniversitemizin Gaziantep'imize ve halkımıza hizmetler sunacak. Gençlerimize yeni bir istihdam alanı oluşturacağımızı daha önce ifade etmiştik. Bugün bunları gerçekleştirme anlamında iyi bir noktaya geldik. 793 öğrencimiz eğitim faaliyetini üniversitemizde yürütmekte. Bu yılda 700'ün üzerinde öğrencinin katılmasını bekliyoruz. Bu sene inşallah sayımız bin 600 civarında olacak. Bu rakam yeni kurulan 2 yıllık bir üniversite için elhamdülillah iyi bir rakam" şeklinde konuştu.

"Yeni bir tıp fakültesi kuruyoruz"

Yeni bir tıp fakültesinin müjdesini veren Hatipoğlu, "Gaziantep'e yeni bir tıp fakültesi hediye etmek için ciddi bir gayret içerisindeydik. 15 gün önce Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililerimizle oturduk ve afilasyonu imzaladık. Daha önce de Dr. Ersin Arslan Hastanesi ile afile olmuştuk. Yeni bir tıp fakültesinin kurulmasının kararını vermiş olduk. Bu güne kadar Gaziantep'te 2 adet tıp fakültemiz vardı bu yeni fakültemizle kentteki tıp fakültesi sayımızı 3'e çıkaracağız. 1'i devlet üniversitesi diğeri de özel üniversiteye aitti şimdi de GİBTÜ'ye ait tıp fakültemiz olacak. Öncelikle akademik kadromuzu oluşturacağız. Bünyemizde çalışan değerli hocalarımız var. Üniversitemizin ve Dr. Ersin Arslan Hastanemizin beraber yürüyebileceği kıvama getiriliyor. Öğrenci alımlarımız ise önümüzdeki sezon içerisinde Eylül ayı içerisinde başlayacak. Yeni tıp fakültemiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Çok büyük olmayan güzel bir cami yapacağız"

Fakülte içinde güzel bir cami yapacaklarını ifade eden Hatipoğlu, "İslami ilimler fakültemizden dolayı mutlaka bize bir uygulama camisi gerekiyordu. Çok büyük olmayan güzel bir camiye ihtiyacımız vardı. Hocalarımızın ve öğrencilerimizin ilahiyat ile ilgili eğitim verip ve alabileceği bir alan olması gerekiyordu. Bu bizim için çok önemliydi. Öğrencilerimizin camiye ve cemaate alışması gerekiyor. Bu konuda bugün kararını vereceğiz. Cami konusunda destekler için Gaziantep'in saygıdeğer işadamlarına çağrıda bulunuyoruz. Kampüsümüzün içerisinde en kısa sürede zarif, güzel ve hoş bir camiyi inşallah yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"Dr. Ersin Arslan Hastanesinin tecrübesinden yararlanılacak"

Ümit Mutlu Tiryaki, "Gerçekten güzel bir proje için buradayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu tarz süreçlerin ilerlemesi için çalıştık. Dr. Ersin Arslan Hastanesi eğitim araştırma hastanesidir. Ancak eğitim ve araştırma hastanesi olarak şimdiye kadar gerçek anlamda çalışamadı. Çünkü herhangi bir üniversiteyle afilasyonu veya herhangi bir üniversiteyle kullanımı yapılamadı. Böyle olunca da kadrolarımız yoktu. Kadrolarımız olmadığı için de elimizde kalifiye elamanımız olmuyordu. Biz bu sürecin değişmesi gerektiğine inanıyorduk. Bununla ilgili girişimlerde bulunmuştuk. Daha sonra Nihat Hocamızla konuştuk, kendileri de böyle bir süreci düşünüyorlarmış. Bizde süreci hızlandırmak için elimizden gelenin hepsini yaptık. Afilasyon kısaca birlikte kullanım demektir. Tıp fakültelerini işlemesi için hastanelere ihtiyaç var. Dolayısıyla da eğitim ve araştırma hastanelerine ihtiyaç var. Biz burada kendi eğitim ve araştırma hastanesini Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kullanımına sunuyoruz. Bunu yaparken üniversitemizin kadrolarını kullanacağız. Daha fazla sayıda doçentlerimiz, profesörlerimiz olacak. Onlar hem insanlarımıza sağlık hizmeti verecek hem de tıp fakültesi öğrencilerimizi yetiştirecekler. Çok güzel bir hizmetin olacağını düşünüyorum. Birlikte daha güçlü süreçleri yürüteceğimi düşünüyorum. Başta Nihat Hocamıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun