Gaziantep'e 2 yeni cami yapılacak SANKO Holding tarafından Gaziantep'e yaptırılacak iki yeni cami için protokol imzalandı.

SANKO Holding tarafından Gaziantep'e yaptırılacak iki yeni cami için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen imza törenine Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding onursal başkanları Abdulkadir ve Zeki Konukoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Gül, imza töreninde, Gaziantep'te büyük bir cami projesinin ilk adımının atıldığını ifade etti.

Caminin, İpekyolu'nda ve Tugay'ın içerisinde yapılmasına karar verildiğini anlatan Gül, "Merkezde de cami ihtiyacı vardı, burada da bu çevrenin ihtiyacını görecek bir cami yapılacak. Özetle Gaziantep iki camiye ve iki Millet Bahçesi'ne kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Her iki caminin de SANKO Holding tarafından finanse edildiğini aktaran Gül, Konukoğlu ailesine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"SANKO ailesi el ele vererek iki camiyi Gaziantep'e kazandırmış olacak. Küçük olan cami eski stadyumun içerisine orta ölçekte, bu bölgenin ihtiyacına cevap verecek şekilde olacak. Büyüğü de Türkiye'nin sayılı camilerden, hatta iddialıyız en iyi camisi olacak. Dünyada da sayılı camilerden biri olacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise Konukoğlu ailesine teşekkür etti.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da şimdiye kadar 15 cami yaptırdıklarını dile getirerek, iki cami daha yaptırmak için protokol imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi.

Abdulkadir Konukoğlu, eski stadın yerinde inşa edilecek caminin yapımını kardeşi Zeki Konukoğlu'nun üstleneceğini kaydetti.

SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu ise Gaziantep'in tarihiyle çok eski bir geçmişe sahip, yüzyıllar boyu büyük başarılara imza atmış ve Türkiye'nin göz bebeği bir şehir olduğunu belirtti.

Kaynak: AA