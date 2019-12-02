Gaziantep düşüşte

02.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:00

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlılar ligde oynadığı son 8 maçta sadece bir galibiyet alabildi.



Bu sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele eden ve ilk haftalarda iyi bir performans sergileyen Gaziantep Futbol Kulübü, son haftalardaki kötü performansı ile dikkat çekiyor. Ligde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 16 puan toplayan Gaziantep ekibi, son 8 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi.



Ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan ve 5. haftayı ikinci sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, sonraki sekiz haftada ise düşen performansı ile adından söz ettirdi. Ligde oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alabilen Kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 4 mağlubiyet, 3 de beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu süreçte rakip sahalara 8 gol gönderen Gaziantep ekibi kendi kalesinde ise 14 gole engel olamadı.



Gaziantep ekibi son sekiz maçta karşılaştığı Göztepe, Antalyaspor ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a 4-1, Başakşehir ve Denizlispor'a ise 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Gaziantep FK, bu süreçteki tek galibiyetini ise son dakikada attığı golle deplasmandaki Ankaragücü maçında 2-1'lik skorla elde etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA