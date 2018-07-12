Gaziantep, Dünya'nın En Sevilen 8'İnci Kenti Seçildi

Dünya'nın ekolojik sınırlarına riayet ederek refaha erişmesine olanak sağlayacak biçimde planlanan kentler birbirleriyle yarıştı. Tek Dünya Kentleri'nin yaratılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmaları yürüten WWF, bu konuda farkındalık oluşturmak için yarışma düzenledi. İklim değişikliğine dirençli ve yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayalı bir geleceğe yönelik küresel bir dönüşüm için kentlerin eyleme geçmesinin sağlanması amacıyla yapılan yarışmada kentler, hazırladıkları projeleri tanıttı.

İki yılda bir yapılan Tek Dünya Kentleri Yarışması'na katılan Büyükşehir Belediyesi, Gazi şehri başarıyla temsil etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü'nün 2011 ve 2016 yıllarında hazırladığı Gaziantep İklim Eylem Planları ile 2020 yılında Gaziantep'in kişi başına düşen enerji tüketim ve karbon ayak izini yüzde 20 azaltmayı hedefleyen projesi yarışmada, başarı elde etti, Dünya'nın dikkatini çekti.

WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yarışmada gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti, katılımları için teşekkürlerini sundu.