GAZİANTEP Dondurma kutusunda toprak sattılar
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GAZİANTEP Dondurma kutusunda toprak sattılar

Dondurma kutusunda toprak sattılarGAZİANTEP'te zabıta ekipleri, yol kenarında aracın bagajında paketli dondurma satan seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.

07.08.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:30

Dondurma kutusunda toprak sattılar

GAZİANTEP'te zabıta ekipleri, yol kenarında aracın bagajında paketli dondurma satan seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Ekiplerin denetim yaptığı bir araçta satılan dondurma kutularının toprakla doldurulduğu görüldü.

Kentte son günlerde yol kenarında sürücülere 'Maraş dondurması' adı altında dondurma satan seyyar satıcılar arttı. Bunun üzerine dün Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri bu tür satış yapan kişilere yönelik denetim yaptı. Düztepe Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişinin otomobilin bagajından dondurma satışı yaptığını gören ekipler, araçtaki dondurma paketlerini inceledi. Zabıta ekipleri, kapalı kutuları açtığında içinde dondurma yerine toprak konulduğunu belirledi. Dondurma kutularına el koyan ekipler, satıcıya ve araç plakasına ceza kesti.

Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz vatandaşları bu tür olaylara karşı uyararak, 'Sokakta satış yapmak zaten yasak. Biz bu tür kişilere yönelik denetimlerimizi yapıyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın böyle yerlerden alışveriş yapmamalarını rica ediyoruz. Sağlık açısından da çeşitli çok büyük riskleri var. İnsanlar bildikleri yerlerden alışveriş yapsınlarö dedi.

GAZİANTEP Dondurma kutusunda toprak sattılar

Kaynak: DHA

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