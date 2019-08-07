GAZİANTEP Doktora yapılan saldırı protesto edildi

07.08.2019 19:12

Doktora yapılan saldırı protesto edildi

Gaziantep'te sağlık raporu vermediği kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan göz doktoru Kutlay Kandemir'in meslektaşları yaşanan olayı protesto etti.

Dün öğleden sonra 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu isteyen bir kişi ile yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Kandemir, hastanede tedaviye alınırken polisler ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan doktonuh meslektaşları ile İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı ve MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, bugün saldırının gerçekleştiği hastaneye gelerek olayı protesto etti.

Grup adına açıklamada bulunan Doktor Cengiz Muhtar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını ve sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Bu konuda gereken adımların atılmasını istediklerini ifade eden Muhtar, Sağlıkta şiddetin önlenmesi için sporda şiddetin önlenmesine yönelik düzenlenen yasal çalışmaların benzerini biz de bekliyoruz. Bu noktada Meclis'in çalışma başlatmasını istiyoruz. Henüz saldırgan da yakalanmış değil. Emniyet güçlerinden de bu konuda çalışmaların hızlandırılmasını arzuluyoruz. İnşallah Kutlay hocamıza yapılan saldırı, sağlıktaki son saldırı olarak kayıtlara girer diye konuştu.

Saldırıya uğrayan ve hayati tehlikeyi atlatan Kutlay Kandemir de saldırganın henüz yakalanmamış olması nedeniyle gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunamayacağını belirtti. Grup, açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı.

Kaynak: DHA