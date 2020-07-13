Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı...
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Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı...

Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman'da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle kent sakinlerine lokma tatlısı ikram edildi, mevlit okutuldu.

Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı...
13.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:20

Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman'da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle kent sakinlerine lokma tatlısı ikram edildi, mevlit okutuldu.

Gaziantep'teki Balıklı Parkı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Danıştay 10. Dairesinin kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kararla 86 yıllık hasretin sona erdiğini vurgulayan Özkeçeci, 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da cuma namazının kılınacağını anımsatarak, büyük bir ilgi olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından kent sakinlerine lokma tatlısı dağıtıldı.

Programa partinin il genel ve belediye meclis üyeleri ile çeşitli kademelerindeki yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak bilinen tarihi Ulucami'de Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasından dolayı ikindi namazının ardından mevlit okutularak dua edildi.

Daha sonra mevlite katılan vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Sivil toplum kuruluşları adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla 86 yıllık özlem ve hasretin sona erdiğini söyledi.

Diyarbakır'dan Ayasofya'ya selam gönderdiklerini dile getiren Ensarioğlu, "Türk, Kürt, Arap ve Zazası ile bu sevince hepimiz ortağız. Cumhurbaşkanımız ve bu konuda çalışma yürüten arkadaşlarına Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Temennimiz bundan sonraki süreçte de bu gelişmenin bir çok güzelliklere vesile olmasıdır." diye konuştu.

Adıyaman

Adıyaman'daki Demokrasi Parkı önünde düzenlenen programda konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasından duydukları mutluluğu aktardı.

Ayasofya Camisi'nin 481 yıl cami olarak kullanıldıktan sonra 1934 yılında çıkarılan tartışmalı bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldüğünü anımsatan Alkayış, şunları kaydetti:

"Ayasofya, 86 yıl müze olarak kullanılmıştır. Bu yıllar hiç de kolay geçmemiştir. Bu gurbet, acı, hasret, trajedi milletimizin ruhunda derin travmalar oluşturmuştur. Milletimizin sabır ve feraseti, devletimizin akıl ve dirayeti bizi bu günkü noktaya getirmiştir. Milletimizin gönül dünyasını heyecanla dolduran bu kararın alınmasında esas etken elbette AK Parti iktidarının oluşturduğu manevi iklimdir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlündeki iman ve azimdir."

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasında emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Programın ardından vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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