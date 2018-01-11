Gaziantep Devrilen Tır'ın Sürücüsü Yaralandı

Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Gaziantep'te kontrolden çıkarak yan yatan plastik ev eşyaları yüklü TIR'ın sürücüsü 35 yaşındaki İbrahim Caymaz hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Yavuzeli karayolunda meydana geldi. Otogar yönüne ilerleyen İbrahim Caymaz yönetimindeki 63 FD 720 plakalı plastik ev eşyaları yüklü TIR, kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada sürücü Caymaz hafif şekilde yaralandı. İhbarla gelen polis, olası bir kaza yaşanmaması güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise İbrahim Caymaz'ı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza nedeniyle yan yatan ve hasar gören TIR ise çekici yardımıyla kaldırıldı.