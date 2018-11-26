Gaziantep Dernekleri Federasyonundan Fatma Şahin'e Kutlama

Gaziantep Dernekleri Federasyonu Başkanı Necati Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin'i tebrik etti ve başarı diledi.

Gaziantep Dernekleri Federasyonu Başkanı Necati Göksu, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde İstanbul'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Fatma Şahin'i kutladı.

Fatma Şahin'in Gaziantep için önemli bir şans olduğunu dile getiren Başkan Göksu, "Fatma Şahin, Gaziantep için büyük hizmetler yapmış tecrübeli ve önemli bir isimdir. Tekrar aday gösterilmesi Gaziantep için büyük bir kazanım olmuştur. Başkanımız, her zaman Gaziantep'in dertlerine çözüm üretmek ve Gaziantep'i daha yaşanabilir şehirler sıralamasında üst sıralara taşımak için gayret etmiştir. Gazi şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. Federasyon olarak tüm belediye başkanı adaylarına başarılar dileriz" diye konuştu. - GAZİANTEP