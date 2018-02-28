Gaziantep Dernekleri Federasyonundan Anıtkabir'e Ziyaret

Gaziantep Dernekleri Federasyonu yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gaziantep Dernekleri Federasyonuna bağlı 38 derneğin başkanı, nisan ayında toplanacak genel kurul öncesinde son yönetim kurulu toplantısını yapmak için Ankara'da bir araya geldi.

Ankara Gaziantepliler Derneği Başkanı Adil Güloğlu'nun ev sahipliğinde toplanan federasyon yöneticileri ve dernek başkanları, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gaziantep Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Necati Göksu başkanlığında Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan heyet, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.

"Amacımız şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek"

Ankara Gaziantepliler Derneği Başkanı Güloğlu, Gaziantep'in Anadolu'nun en kadim şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Federasyon olarak görevimiz, ilimizin zengin kültür birikimini yaşatmak ve gelecek nesillere doğru bir şekil aktarmak. Bunun için Türkiye'nin dört bir yanındaki hemşehrilerimizle sürekli iletişim ve dayanışma halindeyiz. Amacımız yaşadığımız yerlerde gazi şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.