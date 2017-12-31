Gaziantep Dernekler Konfederasyonundan Devlet Bahçeli Ziyareti

Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.



Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, konfederasyonun faaliyetlerini anlatmak için siyaset ve bürokrasi ziyaretlerinin ilk durağı olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette Gaziantep ve konfederasyon ile ilgili detayla bilgi verdi. 2018 yılı içinde yapacakları sosyal projeleri anlatma imkanı bulan Özaygut, MHP Genel Başkanı Bahçeli'den tam destek aldı.



Özaygut, tüm partileri ve bürokratları ziyaret edeceklerini ve 2018 yılının Gaziantep yılı olacağını söyleyerek, büyük projelerle Gaziantep için üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - GAZİANTEP