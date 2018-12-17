Gaziantep Dernekler Konfederasyonu'nun Gaziantep Bölge Başkanlığı Kuruldu

Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, Gaziantep Bölge Başkanlığı kurulduğunu söyledi.

Konfedederasyon Başkanı Hasan Özaygut, yaptığı basın açıklamasında Gaziantep Bölge Başkanlığının kurulduğunu söyledi. Bölge Başkanlığı'na yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Özaygut, "Bilindiği gibi şehir dışında Gaziantep Dernekler Konfederasyonu olarak hemşehrilerimizin sorunlarını taleplerini bir nebze de olsa yanlarında olarak destek olmaya çalışıyoruz. Ancak gerekli lüzum üzerine de Gaziantep Bölge başkanlığımızı faaliyete geçirdik. Hemşehrilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaştık ve bizi daha fazla cesaretlendirdi. Ancak bazı kesimler bu birleştirici faaliyetimizden rahatsız olmuş ki ne kadar engel varsa karşımıza çıkarmaktalar. Ancak bizim büyük bir aileye sahip olduğumuzu göz ardı etmiş olmaları gerekecek ki eylemlerine devam etmektedirler. Biz de aldığımız kararla bu engellerin üstesinden halkımızı bilgilendirmek sureti ile takdirine bırakıp gelecek zamanda neden engellemeler yapıldığını bizzat basın toplantısı ile dile getireceğiz. Gaziantep lobisini hak ettiği yere ulaştıracağız. Hiç bir faaliyeti olmadan sadece tabela derneği görüntüsü ile yıllarca hiç bir hemşehrilerimize destek olmayan zihniyet şimdi yok olma endişesi ile siyasilerin ve yerel yöneticilerin kapısını engel olmaları için aşındırmaya başladı. Umarım çalışanın hakkını ve bu büyük ailenin yapmak istediklerini anlayanlar bu işlere alet olmayıp, sadece hizmet edenin yanında olmayı seçerler. Farklı durumda bizde memleketi daha emin noktaya taşıyacak her türlü oluşuma destek vermek kaydı ile yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP