Gaziantep Dere Sularına Kapılan Otomobildeki 2 Kişiden Birinin Cesedi Bulundu

Gaziantep Dere Sularına Kapılan Otomobildeki 2 Kişiden Birinin Cesedi Bulundu

Dere sularına kapılan otomobildeki 2 kişiden birinin cesedi bulundu (2)CENAZE ALINDIAraban'da taşan dere sularına kapılan otomobilde kaybolan ve bugün cesedi bulunan Zahir Gözüaçık'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına...

Dere sularına kapılan otomobildeki 2 kişiden birinin cesedi bulundu (2)

CENAZE ALINDI

Araban'da taşan dere sularına kapılan otomobilde kaybolan ve bugün cesedi bulunan Zahir Gözüaçık'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ekiplerin, kaybolan Mehmet Hanifi Keser'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: DHA
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