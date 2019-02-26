Gaziantep Deprem Master Planı İçin Önemli Adım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi arasında, Gaziantep'te muhtemel bir deprem tehlikesine karşı yapılması gerekli işlemler ve çalışmaları kapsayan Gaziantep Deprem Master Planı hazırlanması konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti. İnşaat mühendisleriyle buluşan Fatma Şahin, görev yaptığı sürede gerçekleştirdiği çalışmaları anlatırken, önümüzdeki dönem için hazırladığı projeler hakkında detaylı bir sunum yaptı.

İnşaat mühendislerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in imar ve ulaşım master planlarının ardından çok önemli olan deprem master planını da hazırlamak istediklerini söyledi.

Başkan Şahin, yeni dönemle ilgili projelerini anlatarak, "Yüzde 65'i çarpık yapılaşmış olan ve grileşen Gaziantep'i yeşil alanlarla cennete dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'i rahatlatacağız

Şahin, özellikle konut, ulaşım, yeşil alanlar, içme suyu, tarihi ve kültürel doku gibi alanlarla ilgili projelerini anlattı.

Organize Sanayi Bölgesinin yakınında kurulan 50 bin konutluk Kuzeyşehir'in ardından 140 bin kişinin yaşayacağı Geneyik ve kentin doğusuna da yeni bir kent kurulacağını söyleyen Başkan Şahin, "Her gün 150 bin çalışan şehirden Organize Sanayiye taşınıyor. Zaman ve ulaşım gideri açısından çok büyük bir kayıp. Biz nerede çalışanların yoğunluğu varsa oranın hemen yanına bir yaşam alanı kuruyoruz. Bakın işte Organizenin hemen yanına 50 bin konutluk bir yeni şehir kurduk. Amacımız, bu şehirde konut sorununu kökten çözmektir. Gaziantep çok sıkıştı, Kuzeyşehir, Geneyik ve kentin doğusuna inşa edeceğimiz yeni şehirlerle Gaziantep'in çapını genişletiyoruz. Gaziantep rahatlayacak" dedi.

Devlet yatırımlarından en fazla pay Gaziantep'e

Gaziantep'in gelecekle ilgili imar ve ulaşım master planlarının hazır olduğunu kaydeden Başkan Şahin, "Artık kentin ne kadar büyüyeceği belli. Kervan yolda dizilmeyecek" dedi.

İçme suyu, şehirleşme, ulaşım ve altyapı gibi alanlardaki mega projelere çok büyük bütçeler ayırdıklarını açıklayan Başkan Şahin, Gaziantep'in son beş yıl içerisinde devlet yatırımlarından en fazla faydalanan il konumuna geldiğini bildirdi.

Şahin, Türkiye'nin en büyük içme suyu projelerinden biri olan Düzbağ projesinin, devlet yatırımına dönüştürülerek 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanmasını sağladıklarını açıklayarak, "Böylesine bir proje geçmiş dönemlerde yapılsaydı, 10 yıldan önce tamamlanmazdı" dedi.

İnsanların yaşam kalitesi artacak

Temel hedeflerinin Gaziantep'i yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirmek olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, şöyle devam etti: "İnsanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Milletimizin efendisi değil hizmetkarıyız. Yeşil alanlarımızla, millet bahçelerimizle, müzelerimizle, eğitim-sağlık alanındaki yatırımlarımızla, altyapımızla, Gaziray ve Metro ile her alanda standartlarını yükseltmiş, insanların yaşamak için can attığı, yaşam kalitesi yüksek bir şehri hep birlikte kuracağız. Benim en büyük özlemim ve hedeflerimden biri de grileşen Gaziantep'i yeşile dönüştürmektir. Alleben Deresi ile ilgili çok güzel projemiz var. Yeşil alanların miktarını sürekli artırıyoruz. Su ve yeşillik, medeniyet demektir. Cennet demektir. Gaziantep'i bir cennet haline getirmek istiyoruz."

Çeliktürk: Deprem master planı bu şehir için çok önemli

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de 3 yıldan bu yana Gaziantep'te deprem master planının hazırlanması için çalıştıklarını vurgulayarak, "Deprem master planı Gaziantep'in en önemli gündem maddesi olmalı. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz Oda olarak siyaset üstü bir kurumuz. Deprem master planı bu şehir için çok önemli. Allah korusun bir depremde bu şehir alt-üst olabilir. Kentin yararına olan her konuda belediyelerimizle işbirliği halinde çalışmaya devam edeceğiz. Deprem master planı, sadece bir kurumun yapacağı bir iş değildir. Tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapılabilir. Ayrıca biz bu planı yapan Türkiye'deki üçüncü şehir olacağız. Diğer iki şehirde bu plan yapıldı ama maalesef rafa kaldırıldı. Biz bu konuda da örnek olacağız" diye konuştu.

Deprem master ön protokolü imzalandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, İnşaat Mühendisleri Odası'nı ziyaretine belediye bürokratları da tam kadro halinde katıldı.

Belediye bürokratları da kendi alanlarıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi, mühendislerden gelen soruları da yanıtladı. Programın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk arasında, deprem master planının hazırlanması konusunda ön protokol imzalandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA