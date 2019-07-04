GAZİANTEP Dengesini kaybederek düştü, öldü

Dengesini kaybederek düştü, öldü

Gaziantep'te, 2 katlı evinin terasında dengesini kaybederek zemine düşen Mehmet Kurt (80), hayatını kaybetti.

Olay, 8 Şubat Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah uyandıktan sonra evinin terasındaki yatağını toplamak isteyen Mehmet Kurt, dengesini kaybederek başını beton zemine çarptı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurt'un cansız bedeni, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Kurt'un cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA