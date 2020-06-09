GAZİANTEP Define için kazdığı çukura düşüp öldü
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GAZİANTEP Define için kazdığı çukura düşüp öldü

Define için kazdığı çukura düşüp öldüGAZİANTEP'in, Yavuzeli ilçesinde define aradığı sırada kazdığı çukura düştüğü ileri sürülen Halil Durgun (50), hayatını kaybetti.

09.06.2020 21:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:48

Define için kazdığı çukura düşüp öldü

GAZİANTEP'in, Yavuzeli ilçesinde define aradığı sırada kazdığı çukura düştüğü ileri sürülen Halil Durgun (50), hayatını kaybetti.

Olay, bugün ilçe kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, 2 arkadaşı ile birlikte define arayan Halil Durgun, dengesini kaybederek kendi kazdığı çukura düştü. Çukurdan çıkarılan Durgun, arkadaşları tarafından araca bindirilerek Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Halil Durgun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durgun'un cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Durgun ile birlikte define için kazı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.

GAZİANTEP Define için kazdığı çukura düşüp öldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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