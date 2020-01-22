Gaziantep'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

22.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:01

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, soğuk kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Amanoslar ve Sof Dağı'nda yemleme çalışması yaptı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü görevlileri, yaban hayvanları için Amanos Dağları uzantısı İslahiye Fevzipaşa üst kısmında yer alan rüzgar gülü enerji santralleri bölgesi ile Gaziantep Sof Dağı'ndaki belirli bölgelere yonca ve fabrika yemi ile mama bıraktı.



Yemleme çalışmalarına Şube Müdürü Mustafa Gözel de katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğünce zaman zaman zorlu kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanlarının olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemler bırakılıyor.

Kaynak: AA