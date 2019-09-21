Gaziantep'de pikapla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pikapla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pikapla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda Sedat K'nin (45) kullandığı 33 ANU 86 plakalı pikapla İsmail K'nin (20) kullandığı 27 ABP 599 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsüyle yanında bulunan İsa B. (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.