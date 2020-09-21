Otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı
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Otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin marangoz atölyesine girdiği kazada sürücü yaralandı.

21.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:09

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin marangoz atölyesine girdiği kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Y. (24) yönetimindeki 27 DK 245 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kepenkleri kapalı marangoz atölyesine girdi.

Kazada, sürücü yaralanırken atölyede bulunan bazı malzemeler zarar gördü.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen sürücü 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atölyede çalışan Muhammed Türkmeni, kazanın kendilerinin çalışmadığı bir saatte meydana geldiğini ifade ederek, "Kaza biz çalışırken yaşansaydı durum daha kötü olabilirdi." ifadesini kullandı.

Otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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