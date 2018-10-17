Gaziantep'de Görüş Mesafesi Düştü!

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sabah saatleriyle etkisini arttıran toz bulutu, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Sürücülerin olumsuz etkilendiği durum nedeniyle hava yolu taşımacılığında aksamalar yaşandı.

TOZ BULUTU YARINA KADAR DEVAM EDECEK

Şanlıurfa'da, 3 gündür etkisini sürdüren ve Suriye üzerinden geldiği bilinen toz bulutu, güneyden esen rüzgarla birlikte kent merkezinin yanı sıra Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ile Viranşehir olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini zaman zaman arttıran toz bulutu, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesine neden oluyor. Meteorolojinin yaptığı açıklamaya göre, yarına kadar sürecek olan olumsuz hava koşullarında sağlık uzmanları da uyarı yaptı.

YAŞLI VE ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKMASIN

Güneydoğu ve Sivas'ta da etkili olan toz bulutu için uzmanlar uyarılarda bulundu. Uzmanlar, çocuk ve yaşlıların olumsuz hava koşulları geçene kadar sokağa çıkmamalarını ve dışarı çıkıldığında ise maske kullanılması gerektiğini belirtti. Akciğer ve kalp hastalarının ise ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiği de bildirildi.