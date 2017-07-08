Gaziantep'de Duvar Çöktü: 3 Yaralı

Gaziantep'te 2 katlı binanın bir bölümü odanın içinde çocukların oynadığı sırada çöktü. Yaşanan göçük sırasında evde bulunan Suriyeli bir kadınla 2 çocuk yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bozoklar Mahallesi Kaptan Caddesi üzerindeki 2 katlı evin bir bölümünde göçük meydana geldi. Bu sırada evde bulunan Suriyeli Meryem Takel (35) ile oğlu Abdulkerim Takel (3) ve Ömer Mutarıf (3) yaralandı.



Evin altında bulunan markette kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yaralılar 112 Ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Suriyeli Anne ve 2 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Diğer yandan yaşanan göçük sonrasında polis ve kurtarma ekipleri böyleye gelerek inceleme başlattı. Güvenlik şeridine alınan bölge de incelemeler sürüyor.



Alarm vermişti



Yaşanan olay sonrasında mahalle sakinleri aslında binanın göçme sinyalleri verdiğini belirterek, çatlakların her geçen gün büyüdüğü söyledi. Ev sahibinin bir kira talep etmeden katı suriyeli bir aileye verdiğini belirttin mahalleli, olayın çocukların evde koşturması sırasında yaşandığını iddia ettiler.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP