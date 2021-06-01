Gaziantep'de cezaevi kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Gaziantep Adalet Sarayı girişi, Demokrasi Meydanı ve Gaziantep Üniversitesi olmak üzere toplam üç ayrı yerde kurulan kitap bağışı standı 16 Haziran tarihine açık olup, kampanya süresince görevlendirilen 2 Ceza İnfaz Kurumu personeli, 8.30-19.00 saatleri arasında bağış kitap kabul edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber yürütülecek kampanyada, GaziantepCumhuriyet Başsavcılığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bulunacak.Başsavcılık tarafından kitap kampanyasında toplanan kitaplar inceleme için Yayın SeçmeKomisyonu'na teslim edilecek. Komisyon tarafından yapılacak inceleme sonrasında ceza infazkurumu kütüphanelerine gönderilmesinde sakınca bulunmayan kitaplar, ilgili birimlereiletilecek.

Adliyede düzenlenen törende konuşan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder KemalSekücü, "Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit GÜL'ün öncülüğünde yürütülen, Ceza İnfazKurumlarımızın kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyasının tanıtım toplantısınıgerçekleştirdik, ilk bağışları Adalet Komisyonu Başkanımız, Gaziantep Cumhuriyet BaşsavcıVekillerimiz ve il kültür ve turizm müdürümüz ile birlikte yaptık. Bu projeyi önemsiyoruz vecezaevlerinde bulunan kütüphanelere kitap bağışlayarak katkıda bulunmakistiyoruz. Amacımız kütüphanelerin kitap kapasitesini artırarak, infaz kurumlarındakihükümlülerin bu kütüphanelere ulaşıp ıslah çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Herkesi bağıştabulunmaya davet ediyorum ayrıca bağışta bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler