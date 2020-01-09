Gaziantep'de Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi
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Gaziantep'de Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi

Gaziantep'te Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

09.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:22
Gaziantep'de Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi

'te Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçesi Bilek Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 27 LA 245 plakalı aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 40 sikke, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Sürücü A.Ç ile beraberindeki A.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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