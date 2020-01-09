Gaziantep'de Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi
Gaziantep'te Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil İlçesi Bilek Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 27 LA 245 plakalı aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 40 sikke, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Sürücü A.Ç ile beraberindeki A.A. gözaltına alındı.