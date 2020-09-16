Gaziantep'de 7,5 ton küflenmiş biber imha edildi
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Gaziantep'de 7,5 ton küflenmiş biber imha edildi

Gaziantep'de 7,5 ton küflenmiş biber imha edildiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 ayrı depoda ele geçirilen 7,5 ton aflatoksin içeren ve küflendiği saptanan biber imha edildi.

16.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:12

Gaziantep'de 7,5 ton küflenmiş biber imha edildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 ayrı depoda ele geçirilen 7,5 ton aflatoksin içeren ve küflendiği saptanan biber imha edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri ile zabıta ekipleri, Yeni Mahalle'deki iki farklı depoda uygun olmayan koşullarda çuvallar içinde küflenmiş biber olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Depolarda denetim yapan ekipler, çuvallarda, tüketime uygun olmayan 7,5 ton aflatoksin içeren biber ele geçirdi. El konulan biberler katı atık tesislerinde yakılarak imha edilirken, depo sahiplerine ise idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'de 7,5 ton küflenmiş biber imha edildi

Kaynak: DHA

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