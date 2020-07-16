Gaziantep'de 13 ev karantinaya alındı
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Gaziantep'de 13 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nişana katılan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca 5 mahalledeki 13 ev karantinaya alındı.

Gaziantep'de 13 ev karantinaya alındı
16.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:08

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nişana katılan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca 5 mahalledeki 13 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi Şehit Süleyman Şen Caddesi'ndeki bir nişan törenine Gaziantep'ten katılan 57 yaşındaki E.G'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Gaziantep'te bir hastanede tedavi altına alınan E.G'nin iki gün önce ilçeye nişan töreni için geldiği tespit edilince, sağlık ekiplerince yapılan filyasyon çalışması sonucu, nişan töreninin yapıldığı evin yanı sıra temaslı olduğu belirtilen 5 mahalledeki 13 evde yaşayan 75 kişi karantinaya alındı.

Mahalledeki evler, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken polis ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.

Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanacak.

Kaynak: AA

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