Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama Açıklaması
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama Açıklaması

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir apartmanın 4'üncü katından düşen genç kızın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama Açıklaması
15.08.2020 00:23 | Son Güncelleme: 15.08.2020 01:25

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir apartmanın 4'üncü katından düşen genç kızın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katından düşme olayı sonucu 17 yaşındaki Duygu D'nin yaşamını yitirmesiyle ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayın hemen ardından şüpheli Mehmet K'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelinin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandığı anımsatılan açıklamada, "Soruşturma titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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