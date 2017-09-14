Gaziantep Cumhurbaşkanı, İhracatçıları Kazakistan'da Yalnız Bırakmadı
Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Uluslararası Astana Expo 2017 fuarında stant açan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen hububat ve bakliyat ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Uluslararası Astana Expo 2017 fuarında stant açan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen hububat ve bakliyat ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet GAİB tarafından açılan standı ziyaret etti. Tanıtımı gerçekleştirilen ürünleri eşi Emine Erdoğan ile birlikte tadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulgurdan yapılan ürünleri çok beğendi. Hububat ve bakliyat sektöründeki ürünlerin dünya genelinde tanıtılması için büyük çabalar sarf ettiklerini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, uluslararası gıda fuarlarında Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle yer aldıklarını ve Anadolu'nun bereketli topraklarında yetiştirilen ürünlerin global pazarlarda en iyi koşullarda pazarlanabilmesi için tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen EXPO 2017 Fuar alanını ziyaret ederek Türk katılımcıları motive etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Altunkaya, Türkiye ihracat alanında başlattığı seferberliği büyük bir hızla sürdürmektedir. Bizler dünyanın bir çok bölgesinde ve bütün kıtalarda ürünlerimizi tanıtarak global pazarın etkin aktörleri arasında yer almaya çalışırken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet de katıldığımız bu fuarları zaman zaman ziyaret ederek bizleri onore ederken aynı zamanda ihracatımızı arttırmamız için bizleri motive etmektedir. Son olarak Cumhurbaşkanımız Kazakistan gezisi kapsamında Astana'da EXPO 2017 Fuar alanını ziyaret ettiğinde Ekonomi Bakanlığımız rehberliğinde katıldığımız fuarda yer alan ve tamamen hububat bakliyat ürünlerini ve bu ürünlerin kullanımıyla yapılmış gerek yöresel yemeklerimizi gerekse ar-ge inovasyon sonucu elde edilen yeni mamullerimizi beğenmiştir. Kendilerine ülke kalkınmasına ve bizlere sağladığı desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk malının dünya genelinde tanıtılmasına büyük önem verdiği ve ihracatçıları sürekli desteklediğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz Türkiye yerinde duramayan, hızla büyüyen ve gelişen, vizyonu ve hedefleri olan bir ülke. Bugün dünya genelinde bütün ülkelerle ticaret yapan ve ürünlerini dünya pazarlarında büyük bir güvenle satmayı başaran ender ülkelerden birisi. Elbette ülke vizyonumuzun gelişmesinde bizleri sürekli destekleyen yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmalarımızda sürekli yanımızda yer alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları ve katkıları asla inkar edilemez. Ekonomi Bakanlığımızın organizasyonuyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen EXPO 2017 Fuar alanındaki stantlarımızın tamamını ziyaret eden Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet burada görev yapan ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için gecesini gündüzüne katan ihracatçılarımızı adeta motive etmiştir. GAİB tarafından açılan standı da ziyaret eden Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet tanıtımını gerçekleştirdiğimiz tarımsal ürünlerimizin tanıtımı için de gerekli destekleri vermiştir. Şahsım ve ihracatçılarımız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum şeklinde konuştu.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen EXPO 2017 Fuar Alanı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.