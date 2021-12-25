GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicinin ileride ihtiyaç duyacağı su için Fırat'tan su getireceğiz"
Gaziantep'te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. (8)