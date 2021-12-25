GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicinin ileride ihtiyaç duyacağı su için Fırat'tan su getireceğiz" - Haberler
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GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicinin ileride ihtiyaç duyacağı su için Fırat'tan su getireceğiz"

AA - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. (8)

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanayicinin ileride ihtiyaç duyacağı su için Fırat'tan su getireceğiz

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanayicinin ileride ihtiyaç duyacağı su için Fırat'tan su getireceğiz

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanayicinin ileride ihtiyaç duyacağı su için Fırat'tan su getireceğiz

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

AA - Son Dakika Haberleri

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