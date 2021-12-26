GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davullu zurnalı karşılama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda gelişinde davulla zurnayla karşılandı.