GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davullu zurnalı karşılama - Haberler
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GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davullu zurnalı karşılama

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri izledi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda gelişinde davulla zurnayla karşılandı.

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davullu zurnalı karşılama

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davullu zurnalı karşılama

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davullu zurnalı karşılama

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

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