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GAZİANTEP - Çöken tentenin altında kalan kişi öldü

AA - Güncel
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Gaziantep'te binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü market tentesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü market tentesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesi Emek Mahalle'sinde Ahmet Demirkıran (50), alışveriş yaptığı marketten çıktığı sırada binanın çatısındaki kar kütlesinin düşmesi sonucu çöken market tentesinin altında kaldı.

Ambulansla önce özel bir hastaneye ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan

Demirkıran müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GAZİANTEP - Çöken tentenin altında kalan kişi öldü

GAZİANTEP - Çöken tentenin altında kalan kişi öldü

GAZİANTEP - Çöken tentenin altında kalan kişi öldü

AA - Güncel

Şehitkamil, Gaziantep, Market, kar, Güncel, Haber

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