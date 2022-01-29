GAZİANTEP - Çöken tentenin altında kalan kişi öldü
AA - Güncel
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Gaziantep'te binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü market tentesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü market tentesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Şehitkamil ilçesi Emek Mahalle'sinde Ahmet Demirkıran (50), alışveriş yaptığı marketten çıktığı sırada binanın çatısındaki kar kütlesinin düşmesi sonucu çöken market tentesinin altında kaldı.
Ambulansla önce özel bir hastaneye ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan
Demirkıran müdahalelere rağmen kurtarılamadı.