Gaziantep Çöken Sıva 2 Çocuğu Yaraladı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, apartmanda oturan keyifli ailesinin dairesinin tavan sıvası bir anda çöktü. Şaşkınlığa yol açan olayda, odada bulunan 2 çocuk hafif yaralandı. Olay, dün gece Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Salonda oturan Keyifli ailesinin fertleri televizyon izlerken birden tavan sıvası çöktü ve sıva parçaları odadaki 3 Yaşındaki Mehmet ile 1 yaşındaki Ahmet'e isabet etti. Başında hafif yaralanan Mehmet ve Ahmet kardeşler götürüldükleri hastanede tedavileri yapılarak taburcu edildi. Çocuklarının yaralanması ile korkan anne Sultan Keyifli, Büyük oğlumun başına iki dikiş atıldı. Nasıl olduğunu anlayamadık, bir anda tavan sıvası çöktü. Neyse ki çocuklarımın sağlığı iyi dedi.