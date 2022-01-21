GAZİANTEP - Çöken çatının altında kalan köpeği AFAD kurtardı - Haberler
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GAZİANTEP - Çöken çatının altında kalan köpeği AFAD kurtardı

AA - Haberler | Güncel

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle binanın çöken çatısının altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle binanın çöken çatısının altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aşırı kar yağışı nedeniyle 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ve katı atık deposu olarak kullanılan binanın çatısı çöktü.

Çatının altında bir köpeğin kaldığını gören vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından köpeği kurtardı.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP - Çöken çatının altında kalan köpeği AFAD kurtardı

GAZİANTEP - Çöken çatının altında kalan köpeği AFAD kurtardı

GAZİANTEP - Çöken çatının altında kalan köpeği AFAD kurtardı

AA - Son Dakika Haberleri

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, AFAD, kar, Güncel, Haber

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