Gaziantep Çok İklimli Şehir Kategorisine Girdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde, sanayisiyle, ekonomisiyle, tarihiyle ve kültürüyle, ülkenin ve bölgenin yükselen değeri olan Gaziantep, çok kimlikli şehir kategorisine girdi. Daha yaşanabilir, kadın, çocuk ve engelli dostu olma konusunda şehri markalaştıran Şahin, altyapı belediyeciliğini rafa kaldırdı. Sosyal ve kültürel belediyecilikte şehri yükselten Şahin, müze sayısını 23'e çıkardı. 4 yıl içerisinde hizmete alınan müzeler, 2,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

1 milyon 500 bin turist ağırladık

Suriye'deki kaos, istikrarsızlık ortamına rağmen, sınıra komşu Gaziantep'te son iki yılda 150 fabrika kuruldu. Başkan Fatma Şahin'in önderliğindeki kentte başlatılan "Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı" ve "Uzaklarda Arama" kampanyalarıyla iç turizm hareketlendirildi. 1 milyon 500 bin turisti ağırlayan şehir, üzerindeki karar bulutları dağıttı. Yöneticilerin cesareti, halkın feraseti ve sağduyusu sayesinde sürekli pozitif gündem oluşturuldu, ekonomisi ve kalkınması için kenetlenen kent, geleceğe hızla koşmayı başardı.

UNESCO apoletli şehir

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Fark Oluşturan Şehirler Ağında 116 şehir arasında yer almayı başararak adını tüm Dünya'ya duyuran Gaziantep, ülkenin dört bir yanından katılımın gerçekleştiği "Gastroantep" adıyla gastronomi festivaline imza attı, binlerce ziyaretçinin unutamayacağı bir gastronomi deneyimi yaşattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA