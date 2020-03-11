Gaziantep Çocuk Kütüphanesi tertemiz kitaplarıyla okurlarını bekliyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Gaziantep Çocuk Kütüphanesi tertemiz kitaplarıyla okurlarını bekliyor - Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat

Gaziantep Çocuk Kütüphanesi tertemiz kitaplarıyla okurlarını bekliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesinde bulunan kitaplar, "Kitap Sterilizasyon Makinesi"nde temizlendikten sonra çocuklara hijyenik şekilde teslim ediliyor.

11.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:42
Gaziantep Çocuk Kütüphanesi tertemiz kitaplarıyla okurlarını bekliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesinde bulunan kitaplar, "Kitap Sterilizasyon Makinesi"nde temizlendikten sonra çocuklara hijyenik şekilde teslim ediliyor.

Kentin sağlık güvenliğini korumak amacıyla her alanda temizlik seferberliği başlatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu kullanım alanlarının tamamında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken çocuklar için ayrıca bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda Değirmiçem Mahallesi'nde yer alan çocuk kütüphanesinde kitapların küçük okuyuculara hijyenik şekilde verilmesi amacıyla "Kitap Sterilizasyon Makinesi" hizmete alındı. Ayda 10 bin çocuğun ziyaret ettiği kütüphanedeki kitaplar, Kitap Sterilizasyon Makinesi'nde temizleniyor.

Velileriyle kendileri için özel bölümlerde gönüllerince kitap okuyabilme fırsatı bulan çocuklar, temiz bir ortamda eğlenceli vakit geçiriyor, ebeveynler de çocuklarının hijyenik kitaplara ulaşabilmesinin rahatlığını yaşıyor.

"Daha hijyenik ve daha temiz kitaplar"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enfeksiyonların çeşitli yollarla insanlara bulaştığını söyledi.

Enfeksiyonların en çok damlacık yoluyla ve el temasıyla bulaştığını dile getiren Tolay, koruyucu ve sağlık tedbirlerini düşünerek hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

El temasının fazla olduğu yerler ve çocuklarla ilgili çalışma başlattıklarını belirten Tolay, şunları belirtti:

"Çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmek, okumayı da teşvik etmek, sağlıklı bir ortamda okumanın keyfine daha iyi bir şekilde varılması amacıyla çocuk kütüphanemizde bir uygulama başlattık. Ödünç alınıp verilen kitaplar çeşitli temaslar nedeniyle mikroorganizmaları üzerinde barındıran para gibi bir materyal olabiliyor. Çocuklarımıza kitapları verirken o mikroorganizmaları kaldırmak amacıyla kitapları cihazın içerisine koyarak virüslerden ve bakterilerden arındırmış oluyoruz. Bakteriler ve virüsler, Kitap Sterilizasyon Makinesi'nde, UV-C morötesi ışınlar sayesinde 1 dakika içerisinde yok ediliyor. Dolayısıyla daha hijyenik ve daha temiz bir kitabı çocuklarımıza vermiş oluyoruz. Yani hem kafalar temiz olmuş oluyor hem de kitaplar da temiz kalmış oluyor."

Tolay, ödünç verilen kitapların her getirilişinde bu uygulamaya tabi tutulduğunun altını çizerek, "Bu cihazların ülke genelinde özellikle kütüphaneler gibi toplu olarak kullanılan mekanlarda, kitapların daha sevimli hale getirilmesi bakımından da çok önemli olduğuna inanıyorum. ve herkese bunları öneriyorum" diye konuştu.

"Gönül rahatlığıyla kitapları alabiliyoruz"

Velilerden Rabia Çibilli de kütüphaneden fazla kitap aldıklarını belirterek, "İki haftada bir düzenli kitap alıyoruz. Kitapların temiz şekilde elimize ulaşabilmesi çok önemli. Projeyi çok faydalı buldum. Kitap Sterilizasyon Makinesi ile gönül rahatlığıyla kitapları alabiliyoruz." dedi.

Nilgün Tepegöz de projeden memnun kaldıklarını vurgulayarak, "Başkalarının da kullandığı kitaplarda ister istemez bakteri oluşabiliyor. Sterilizasyon makinesi sayesinde kitaplar temiz şekilde çocuklarımız eline ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Çocuk Kütüphanesi tertemiz kitaplarıyla okurlarını bekliyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Gaziantep Çocuk Kütüphanesi tertemiz kitaplarıyla okurlarını bekliyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri Haber
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri
Kimler risk altında? İşte koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu Haber
Kimler risk altında? İşte koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Trump 'Test yaptırmadım' diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki
Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran 'Bitcoin Safiye' elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç James Jeffrey Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sadi Konuk Haluk Levent Berkay Şahin Muhterem Nur
Spor Podolski Ersun Yanal Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Gaziantep Çocuk Kütüphanesi tertemiz kitaplarıyla okurlarını bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:32:32. #1.14#