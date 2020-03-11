Gaziantep Çocuk Kütüphanesi tertemiz kitaplarıyla okurlarını bekliyor
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat

Gaziantep Çocuk Kütüphanesi tertemiz kitaplarıyla okurlarını bekliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesinde bulunan kitaplar, "Kitap Sterilizasyon Makinesi"nde temizlendikten sonra çocuklara hijyenik şekilde teslim ediliyor.

11.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:36
Gaziantep Çocuk Kütüphanesi tertemiz kitaplarıyla okurlarını bekliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesinde bulunan kitaplar, "Kitap Sterilizasyon Makinesi"nde temizlendikten sonra çocuklara hijyenik şekilde teslim ediliyor.

Kentin sağlık güvenliğini korumak amacıyla her alanda temizlik seferberliği başlatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu kullanım alanlarının tamamında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken çocuklar için ayrıca bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda Değirmiçem Mahallesi'nde yer alan çocuk kütüphanesinde kitapların küçük okuyuculara hijyenik şekilde verilmesi amacıyla "Kitap Sterilizasyon Makinesi" hizmete alındı. Ayda 10 bin çocuğun ziyaret ettiği kütüphanedeki kitaplar, Kitap Sterilizasyon Makinesi'nde temizleniyor.

Velileriyle kendileri için özel bölümlerde gönüllerince kitap okuyabilme fırsatı bulan çocuklar, temiz bir ortamda eğlenceli vakit geçiriyor, ebeveynler de çocuklarının hijyenik kitaplara ulaşabilmesinin rahatlığını yaşıyor.

"Daha hijyenik ve daha temiz kitaplar"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enfeksiyonların çeşitli yollarla insanlara bulaştığını söyledi.

Enfeksiyonların en çok damlacık yoluyla ve el temasıyla bulaştığını dile getiren Tolay, koruyucu ve sağlık tedbirlerini düşünerek hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

El temasının fazla olduğu yerler ve çocuklarla ilgili çalışma başlattıklarını belirten Tolay, şunları belirtti:

"Çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmek, okumayı da teşvik etmek, sağlıklı bir ortamda okumanın keyfine daha iyi bir şekilde varılması amacıyla çocuk kütüphanemizde bir uygulama başlattık. Ödünç alınıp verilen kitaplar çeşitli temaslar nedeniyle mikroorganizmaları üzerinde barındıran para gibi bir materyal olabiliyor. Çocuklarımıza kitapları verirken o mikroorganizmaları kaldırmak amacıyla kitapları cihazın içerisine koyarak virüslerden ve bakterilerden arındırmış oluyoruz. Bakteriler ve virüsler, Kitap Sterilizasyon Makinesi'nde, UV-C morötesi ışınlar sayesinde 1 dakika içerisinde yok ediliyor. Dolayısıyla daha hijyenik ve daha temiz bir kitabı çocuklarımıza vermiş oluyoruz. Yani hem kafalar temiz olmuş oluyor hem de kitaplar da temiz kalmış oluyor."

Tolay, ödünç verilen kitapların her getirilişinde bu uygulamaya tabi tutulduğunun altını çizerek, "Bu cihazların ülke genelinde özellikle kütüphaneler gibi toplu olarak kullanılan mekanlarda, kitapların daha sevimli hale getirilmesi bakımından da çok önemli olduğuna inanıyorum. ve herkese bunları öneriyorum" diye konuştu.

"Gönül rahatlığıyla kitapları alabiliyoruz"

Velilerden Rabia Çibilli de kütüphaneden fazla kitap aldıklarını belirterek, "İki haftada bir düzenli kitap alıyoruz. Kitapların temiz şekilde elimize ulaşabilmesi çok önemli. Projeyi çok faydalı buldum. Kitap Sterilizasyon Makinesi ile gönül rahatlığıyla kitapları alabiliyoruz." dedi.

Nilgün Tepegöz de projeden memnun kaldıklarını vurgulayarak, "Başkalarının da kullandığı kitaplarda ister istemez bakteri oluşabiliyor. Sterilizasyon makinesi sayesinde kitaplar temiz şekilde çocuklarımız eline ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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