GAZİANTEP Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı
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GAZİANTEP Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı

Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladıTURŞU yapılmak için hazırlanan fıçıya çıplak ayaklarıyla giren ve içindeki biberlere ayak ve elleriyle bastırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin davranışı tepkilere neden oldu.

09.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:57

Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı

TURŞU yapılmak için hazırlanan fıçıya çıplak ayaklarıyla giren ve içindeki biberlere ayak ve elleriyle bastırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin davranışı tepkilere neden oldu. Sosyal medyada yoğun eleştiriye yol açan görüntülerin nerede çekildiği araştırılıyor.

Kısa süre önce salçalık domatesleri çıplak ayaklarıyla ezen bir kişinin tepkiye yol açan görüntüleri hafızalarda tazeliğini korurken, bu kez bir tesiste biber turşularının bulunduğu varil şeklindeki bidona çıplak ayaklarıyla giren bir kişi bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettirip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan girdiği bidondaki turşuluk biberleri el ve ayağıyla ezen gencin bu davranışı, videoyu izleyenlerin büyük tepkisine yol açtı. Sosyal medyada fenomen olabilmek ve daha fazla takipçi kazanabilmek adına yapıldığı belirtilen görüntüleri izleyenler, sorumsuz gencin bulunmasını isterken, görüntünün çekildiği tesisin de uyarılmasını istedi.

Yetkililer, sosyal medyada tepkiye yol açan görüntünün çekildiği tesisin belirlenmesine yönelik araştırmasını sürdürüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

GAZİANTEP, (DHA)

GAZİANTEP Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı

Kaynak: DHA

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