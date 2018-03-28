Gaziantep Çiçek Açtı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le gözle görünen yeşil alandaki artış şehre nefes aldırdı, rengârenk çiçeklerle donatılan Gaziantep adeta çiçek açtı.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından başta Botanik Bahçesi olmak üzere kentin tüm yeşil akslarında menekşe, lale, sümbül, nergis olmak üzere 15 farklı mevsimlik ve 45 soğanlı çiçek dikimi gerçekleştirildi. Kentin bağlantı noktalarını oluşturan kavşaklar projelendirilerek kavşaklara mevsimlik çiçek dikildi. Çalışmalar kapsamında, refüjlerde çiçeklik alanlar oluşturuldu. Yol ve kavşaklarda yürütülen çalışmalarla, kent girişinden çıkışına tüm ana yollarda estetik bir görüntü sağlandı.

Gaziantep'in en önemli toplu taşıma hattı olan tramvay güzergahı boyunca, kuru peyzaj materyalleriyle kullanılan mevsimlik çiçek, sirkülasyona önemli değer kazandırdı. Kent merkezinde bulunan geniş yaya yollarında da mevsimlik çiçek dikimi yapılarak, yürüyüş akslarında yoğun beton görüntünün etkisi kırılarak, yerine keyifli bir yürüyüş aksı oluşturuldu. Soğuk kış günlerine dayanıklı menekşeyle, bütün peyzaj alanları renklendi. Farklı form ve renklerde dikilen soğanlı bitkiler de kış boyunca toprak altında kalarak baharın kendini hissettirmesiyle yüzeye çıkacak. Ters lale, nergis lale ve sümbüllerin açmasıyla başta Botanik Bahçesi ve Kavaklık Parkı olmak üzere yollar, kavşaklar ve parklar yeşillenecek.