Gaziantep çevre denetiminde Türkiye birincisi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep çevre denetiminde Türkiye birincisi oldu

11.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:13
Gaziantep çevre denetiminde Türkiye birincisi oldu

Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 yılının 10 aylık döneminde 2 bin 174 çevre denetimi ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 yılının 10 aylık döneminde 2 bin 174 çevre denetimi ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, en fazla denetimin yapıldığı Gaziantep'i, 2 bin 81 denetimle İzmir, 2 bin 6 denetimle İstanbul, 1994 denetimle Ankara ve 1578 denetimle Kocaeli takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, mesai mefhumu gözetmeksizin sahada denetimler gerçekleştirdiklerini, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de buna devam ettiklerini belirtti.

Bu sayede Gaziantep'in denetimlerde Türkiye birincisi olduğunu dile getiren Alan, başarıda emeği geçenleri tebrik etti.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 1200'ün üzerindeki endüstriyel tesisleri, küçükbaş, büyükbaş hayvan çiftlikleri ve kümes hayvancılığıyla ilgili tarımsal faaliyetleri, zeytinyağı gibi çevresel sorunlara neden olabilecek küçük-büyük ne kadar işletme varsa tamamını denetlediklerini aktaran Alan, "Hedefimiz çevre ve diğer şehircilik konularında Gaziantep'i Türkiye'de ortalamaların üstünde tutmak. Bunun için bütün ekip arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

İlgili Haberler

Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 sürücüye ceza
Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 sürücüye ceza
Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor
Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor
Depremde yaşamını yitiren TEOG birincisi Arda, Tunceli'de toprağa verildi
Depremde yaşamını yitiren TEOG birincisi Arda, Tunceli'de toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Birce Akalay Yıldız Kenter
Spor Arda Turan Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Bursa Aralık Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep çevre denetiminde Türkiye birincisi oldu - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 17:36:43. #1.15#
title