GAZİANTEP - Çelik: "Bizler Recep Tayyip Erdoğan ile şimdiye kadar yürüdük, bugün de yürüyoruz bundan sonra da yürüyeceğiz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
GAZİANTEP (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (1)