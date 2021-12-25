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GAZİANTEP - Çelik: "Bizler Recep Tayyip Erdoğan ile şimdiye kadar yürüdük, bugün de yürüyoruz bundan sonra da yürüyeceğiz"

AA - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

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GAZİANTEP (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (1)

GAZİANTEP - Çelik: Bizler Recep Tayyip Erdoğan ile şimdiye kadar yürüdük, bugün de yürüyoruz bundan sonra da yürüyeceğiz

GAZİANTEP - Çelik: Bizler Recep Tayyip Erdoğan ile şimdiye kadar yürüdük, bugün de yürüyoruz bundan sonra da yürüyeceğiz

GAZİANTEP - Çelik: Bizler Recep Tayyip Erdoğan ile şimdiye kadar yürüdük, bugün de yürüyoruz bundan sonra da yürüyeceğiz

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