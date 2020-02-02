Gaziantep-çekyatı kaynak yaparken evi yaktı
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Gaziantep-çekyatı kaynak yaparken evi yaktı

Çekyatı kaynak yaparken evi yaktıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Muhittin Aslan (40) evindeki kırılan çekyatı kaynak makinesiyle onarmak istedi.

02.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:48
Gaziantep-çekyatı kaynak yaparken evi yaktı

Çekyatı kaynak yaparken evi yaktı

GAZİANTEP'in İlçesinde, Muhittin Aslan (40) evindeki kırılan çekyatı kaynak makinesiyle onarmak istedi. Aslan'ın çalışması sırasında kaynaktan çıkan kıvılcımların sebep olduğu yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Dervişpaşa Mahallesindeki tek katlı evde meydana geldi. 4 çocuk babası Muhittin Aslan, evindeki çekyatın kırılan kısmını kaynak yapmak istedi. Aslan, kaynak yapmaya başladığı sırada çıkan kıvılcımlar çekyat ile halıya sıçrayınca yangın çıktı. Aile fertleri dışarı çıkarak itfaiyeye verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, odadaki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA

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: Gaziantep-çekyatı kaynak yaparken evi yaktı
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