Gaziantep Çaykuyu köyü ilkokul öğrencileri, Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolojiyle tanıştı
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Gaziantep Çaykuyu köyü ilkokul öğrencileri, Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolojiyle tanıştı

Gaziantep Çaykuyu köyü ilkokul öğrencileri, Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolojiyle tanıştı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Gaziantep Çaykuyu köyü ilkokul öğrencileri, Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret ederek, mozaikler hakkında bilgi aldı.

Gaziantep Çaykuyu köyü ilkokul öğrencileri, Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret ederek, mozaikler hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Çaykuyu İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti.

İlk kez müze görmenin heyecanını yaşayan çocuklar, görseller eşliğinde müze içerisinde geçen bir masalı da dinledi.

Daha sonra müzeyi gezen öğrenciler, arkeoloji ve müze hakkında ayrıntılı bilgi edindi. Okuma etkinliğinin de düzenlendiği gezide, çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Ayrıca öğrencilere, Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı "Biri arkeolog mu dedi?" adlı hikaye kitabı hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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