GAZİANTEP Çatıda konser verip, mahalleliye 'evde kal' çağrısı yaptı Çatıda konser verip, mahalleliye 'evde kal' çağrısı yaptıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yerel sanatçı Emre Çil, çatıda kurduğu ses sistemi ile mahalleliye konser verdi.

Çatıda konser verip, mahalleliye 'evde kal' çağrısı yaptı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yerel sanatçı Emre Çil, çatıda kurduğu ses sistemi ile mahalleliye konser verdi. Mahalle sakinlerinin pencere ve balkonlarından dinlediği yerel sanatçı,vatandaşlara 'evde kal' çağrısı da yaptı.

Aydınlık Mahallesi'nde yaşayan yerel sanatçı Emre Çil, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ile evde kalan komşuları için çatıya ses sistemi kurdu. Çatıya çıkan ve bağlama çalarak neşeli parçalar seslendiren Çil'i, komşuları balkon ve pencerelerden dinledi. Mahallelinin alkışlarıyla karşılık verdiği Emre Çil, mikrofondan vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını tavsiye etti.

Kaynak: DHA