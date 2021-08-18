Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor
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Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor

Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantepli sedef ustası Nurgül Türkmen, eşinin tavsiyesi üzerine başladığı sedef kakmacılığında geride bıraktığı 10 yılın ardından yurt dışına da satış yapmaya başladı.

Gaziantepli sedef ustası Nurgül Türkmen, eşinin tavsiyesi üzerine başladığı sedef kakmacılığında geride bıraktığı 10 yılın ardından yurt dışına da satış yapmaya başladı.

Bakırcılar Çarşısı'nın tek kadın ustası olarak dikkati çeken 44 yaşındaki Türkmen, yaklaşık 10 yıl önce eşinin tavsiyesi üzerine İŞKUR Genel Müdürlüğü'nün açtığı sedef kursunda 6 ay eğitim aldı. Daha sonra 15 metrekarelik bir iş yeri kiralayan ve işinin patronu olan Türkmen, artık Ürdün, Erbil gibi Arap ülkelerine de ürün satmaya başladı.

Türkmen, AA muhabirine, eşinin tavsiyesi üzerine başladığı mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Bakırcılar ve Sedefçiler Odası'nın desteklediği kursa başvurduğunu ve bir hafta sonra kabul gördüğünü anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"10 yıldır kendi iş yerimde yaptığım ürünleri satıyorum. Dükkanımı açtığımda arkadaşlarım 'yapamazsın, en fazla 6 ay sonra dükkanını kapatırsın" dediler ama pes etmeyip çabalayarak bugünlere geldim. Bakırcılar Çarşısı'nın tek kadın sedef ustasıyım. Bu yüzden daha çok çalışmam gerektiğine inandım ve çok şükür başarılı oldum."

İş yerinde çeyiz sandığı, ayna, sandalye, sehpa, midye kutu, puroluk, rahle, şamdan, mumluk, baston, anahtarlık, kül tablaları, sini altlıkları, tavla ve telefonluk gibi onlarca çeşit ürün çıkardığını aktaran Türkmen, "Ayrıca özel üretimler de yapıyorum. Silah kabzası da isteyen oluyor, masa türü ürünler de... Ürünlerimi Ürdün, Erbil olmak üzere ağırlıklı olarak Arap ülkelerine satıyorum. Yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Salgın süresince iş yerinin kapalı olduğunu ve bu yüzden internet satışına yöneldiğini dile getiren Türkmen, burada da iyi bir müşteri kitlesi oluşturduğunu kaydetti.

Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor
Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor
Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor
Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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