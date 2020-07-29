Gaziantep Canlı Hayvan Pazarında denetleme
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep Canlı Hayvan Pazarında denetleme

Gaziantep Canlı Hayvan Pazarında denetlemeGAZİANTEP Valisi Davut Gül, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun olan canlı hayvan pazarını denetleyerek incelemelerde bulundu.

29.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:18

Gaziantep Canlı Hayvan Pazarında denetleme

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun olan canlı hayvan pazarını denetleyerek incelemelerde bulundu.

İncelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Gül, Kurban Bayramının ilk günlerinde kalabalık olabileceğini ve vatandaşlarda mümkünse o yoğunluğa karışmadan kurbanlarını 2 veya 3'üncü gün kesmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Vali Gül, beraberinde İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Sinan Mahallesinde bulunan pazar alanında incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'dan kurbanlık hayvanlar ve alınan tedbirlere ilişkin bilgiler alan Vali Gül, hem satış yapan, hem de kurban almak için pazarda bulunan vatandaşlarla görüşerek, hayırlı alışverişler diledi.

Vatandaşların Kurban Bayramlarını da kutlayan Vali Gül, kurban satan vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu. Kurban Bayramında ilk gün oluşabilecek yoğunluğa dikkat çeken Gül, "Kurban Bayramı öncesi organize besi bölgesine geldik. Hem alıcılar hem satıcılar için uygun şartlar var. Hayvan varlığı açısından bir sıkıntı yok. Kurban isteyenler rahatlıkla ulaşabilir. Burada gerekli tedbirler alınmış durumda. Vatandaşlardan ricamız ilk gün oluşacak yoğunluğa girmeden kurbanlarını 2 veya 3'üncü gün kesmeleri. Burası doğası gereği kalabalık bir ortam o yüzden burada da insanlarımız sosyal mesafe ve maske kuralına daha dikkatli uymaları gerekiyor" dedi.

Gaziantep Canlı Hayvan Pazarında denetleme

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak Güncel
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı Magazin
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar Güncel
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Politika
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Demet Akalın, 'Dolandırıldım' diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Demet Akalın, "Dolandırıldım" diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı
ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Osman Kavala Pınar Gültekin Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Beyonce Ozan Güven Michael Jackson
Spor Cüneyt Çakır Mehmet Topal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gaziantep Canlı Hayvan Pazarında denetleme - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 13:36:43. #1.15#
title