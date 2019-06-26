GAZİANTEP CAMİYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

Gaziantep'te camiye gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mehmet Kayacık (84), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatsı namazını kılmak için camiye gitmek isteyen Mehmet Kayacık'a yolun karşısına geçtiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kayacık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayacık doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA