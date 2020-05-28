GAZİANTEP Camilerde sosyal mesafeli cuma namazı hazırlıkları
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GAZİANTEP Camilerde sosyal mesafeli cuma namazı hazırlıkları

Camilerde sosyal mesafeli cuma namazı hazırlıklarıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ibadete açılacak olan camilerde kılınacak Cuma namazı için hazırlıklar başladı.

28.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:57

Camilerde sosyal mesafeli cuma namazı hazırlıkları

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ibadete açılacak olan camilerde kılınacak Cuma namazı için hazırlıklar başladı. İlçede camilerin yanısıra semt pazarı yerinde olmak üzere 44 yer tespit edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde ibadete kapatılan camilerin 29 Mayıs Cuma günü yeniden cemaate açılacak olması nedeniyle camilerde bir dizi önlem alınarak hazırlıklara başlandı. Cuma namazı kılınan 43 cami ve semt pazar alanında belediye tarafından temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra cami alanlarına girişlerin kontrolünü sağlamak amacıyla etrafı barikatılarla kapatıldı. Cami bahçelerinde ve semt pazar yerinde 1,5 metrelik mesafenin ayarlanması amacıyla işaretleme çalışmaları yapıldı.

GAZİANTEP Camilerde sosyal mesafeli cuma namazı hazırlıkları

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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