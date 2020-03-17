GAZİANTEP Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı
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İslahiye, Güncel

GAZİANTEP Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı

Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama konulan Vakit ve Cuma namazlarını evlerinizde kılınması anonsu yapıldı.

17.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:50
GAZİANTEP Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı

Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama konulan Vakit ve Cuma namazlarını evlerinizde kılınması anonsu yapıldı.

Dervişiye Camiinde, Diyanet işleri Başkanlığının genelgesiyle koronavirüs hasalığı riski sona erinceye kadar camilerde cemaatle vakit namazları ve cuma namazlarının kılınmayacağı uyarısı yapıldı. Camiden yapılan uyarı anonsunda; "Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evlerinizde kılınız" denildi.

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GAZİANTEP Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı

Kaynak: DHA

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GAZİANTEP Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı

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