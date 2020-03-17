GAZİANTEP Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı
Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama konulan Vakit ve Cuma namazlarını evlerinizde kılınması anonsu yapıldı.
17.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:50
Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama konulan Vakit ve Cuma namazlarını evlerinizde kılınması anonsu yapıldı.
Dervişiye Camiinde, Diyanet işleri Başkanlığının genelgesiyle koronavirüs hasalığı riski sona erinceye kadar camilerde cemaatle vakit namazları ve cuma namazlarının kılınmayacağı uyarısı yapıldı. Camiden yapılan uyarı anonsunda; "Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evlerinizde kılınız" denildi.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu: GAZİANTEP Camilerde 'cemaatle namaz kılınmayacak' uyarısı