GAZİANTEP-Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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GAZİANTEP-Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP-Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
06.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:05

Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandıGAZİANTEP'te, camiden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından kimliği saptanarak yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, camiden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından kimliği saptanarak yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konak Mahallesi'nde bulunan camide bulunan bazı malzemeler çalındı. Görevliler, hırsızlığı fark edince polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile güvenlik kameralarından camiden hırsızlık yapan 2 şüpheli belirlendi. Kimliği saptanan şüphelilerden biri, polis operasyonuyla adresinde yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

GAZİANTEP-Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

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