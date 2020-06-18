GAZİANTEP Cami inşaatında çıkan yangın söndürüldü
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GAZİANTEP Cami inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Cami inşaatında çıkan yangın söndürüldüGAZİANTEP'te, daha önce çökme meydana gelen caminin inşaatında, iskele tahtalarının alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

18.06.2020 21:10 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:20

Cami inşaatında çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP'te, daha önce çökme meydana gelen caminin inşaatında, iskele tahtalarının alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Akkent Mahallesi'nde bulunan ve geçen yıl 14 Kasım günü kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi sonucu inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın hayatını kaybettiği Akkent Camii'nde öğleden sonra, yangın çıktı. İskele tahtalarının bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GAZİANTEP Cami inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: DHA

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